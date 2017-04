Marek Hamsik ha parlato della stagione del Napoli ai microfoni de Il Corriere dello Sport lanciando anche un messaggio alla Juve: “"Si esagera se si dice che il Napoli gioca il più bel calcio d'Europa? No. Il più bel calcio d'Europa. Lo dicono innanzitutto gli altri, ma in certe prestazioni è indiscutibile la qualità del nostro calcio. Juve sempre prima? Contro di loro, appena l'altra settimana, abbiamo dato vita a due sfide entusiasmanti, testimonianza di una nostra crescita indiscutibile. Nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti dei bianconeri e dunque vuol dire che siamo vicinissimi a loro. Paghiamo il distacco accumulato nella prima parte del campionato, e pure questo vale, ma manca poco: questo hanno detto gli ultimi 180 minuti in cui ci siamo incrociati. Ma la loro posizione in classifica è giusta: se sono primi, hanno meritato".