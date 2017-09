IL Bayern Monaco potrebbe interrompere il contratto di Ancelotti con una stagione d'anticipo ma l'allenatore non pensa alle voci di mercato e ha già segnalato un nuovo acquisto in vista della prossima stagione.



Secondo Maxifoot il club bavarese avrebbe messo nel mirino Marek Hamsik. Il capitano del Napoli ha dichiarato amore eterno al club azzurro e difficilmente lascerà Napoli ma i bavaresi effettueranno un tentativo.

Il centrocampista slovacco del Napoli in passato era già stato corteggiato da Milan, Juventus e altri club ma non ha mai avuto l'intenzione di lasciare il club azzurro.



Nonostante la crisi di queste ultime partite, 'Marekiaro', legato al Napoli da un contratto fino al 2020, difficilmente andrà via.