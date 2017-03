Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, rasserena ai microfoni di Crc il Napoli in merito alle condizione del capitano, fuori a sorpresa ieri a Malta dalla formazione titolare della Slovacchia per un piccolo risentimento muscolare. "Sta bene, nessun problema, infatti poi è entrato nel secondo tempo ed è stato comunque decisivo. Ha sentito tirare un muscolo nella rifinitura è così, di comune accordo con il ct, ha preferito non rischiare: ha la Juve in testa, lui pensa prima al Napoli e poi a se stesso, e anche per questo non ha voluto rischiare. L'obiettivo comune è battere i bianconeri e conquistare il secondo posto e la Champions".