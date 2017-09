Il capitano del Napoli Marek Hamsik ha concesso un'intervista al quotidiano Il Mattino, parlando del record di gol di Maradona da raggiungere, dell'obiettivo scudetto e della sfida alla Juventus. "Non mi pesa non aver fatto ancora nessun gol in questa stagione, tanto a segnare ci pensano gli altri. E poi siamo a punteggio pieno: che posso volere di più dalla vita?". E' l'anno giusto per contendere il titolo alla Juve? "Può essere, ma è presto per dirlo. Sono trascorse solo 6 giornate ed è questa l'impressione, ma prima di essere certi bisogna attendere ancora l'arrivo delle partite difficili e degli scontri diretti. E poi non vorrei che ci scordassimo delle due milanesi: si sono rinforzate non poco, sono partite bene e puntano alla Champions. E magari non solo a quello".



Hamsik, giunto alla sua undicesima stagione in azzurro, ha poi aggiunto: "Napoli è la mia vita, ormai. Non riesco a trovare il momento esatto in cui è scoccata la scintilla d'amore per questa città, arrivare al decimo anno sempre nella stessa squadra non è facile. Ma non ho mai ritenuto necessario cambiare, non ne ho mai avvertito il bisogno. Perchè qui sto bene". Sul record di Maradona: "Non ci penso tanto, Diego qui è un dio. E solo l'idea di stare davanti a lui in una classifica regala una bella sensazione".



Sul suo rapporto con Sarri: "Nessun allenatore mi ha dato tanto quanto lui, ha una mentalità vincente e ce l'ha trasmessa. Ora abbiamo un gioco unico, siamo sempre padroni delle partite, non c'è una gara in cui non siamo noi a dettare il ritmo. Primo lo subivamo, lo facevano gli altri: comandare in campo è una bella sensazione. Non mi arrabbio mai? E' vero, succede poche volte. Tranne quando vengo sostituito... (ride, ndr). Sullo scudetto: "De Laurentiis non ce l'ha chiesto, siamo noi convinti di poterci riuscire. Sappiamo che questa è la stagione giusta per poter vincere qualcosa di molto importante. Ci stiamo provando, il nostro inizio di campionato è la dimostrazione che siamo molto determinati".



Sulla Juventus: "E' una macchina da guerra che sbaglia veramente poco. La sua forza è questa". Sul Var: "Aiuta gli arbitri, certo, ma poi qualcosa toglie: non sai mai se puoi festeggiare il gol perchè magari te lo tolgono dopo qualche minuto. Ma sicuramente in qualche circostanza potrebbe dare una mano".