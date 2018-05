Marek Hamsik sarà napoletano a tutti gli effetti. Come riporta Il Mattino: "La delibera è nelle mani della ragioneria comunale e dovrebbe approdare in giunta oggi pomeriggio, o al più tardi venerdì. Il Comune, dopo aver assunto la decisione, ha contatto la Società Sportiva Calcio Napoli instaurando un fitto dialogo per individuare una data che mettesse tutti d'accordo. Si è optato di far coincidere il giorno della cerimonia con il numero di maglia del capitano: giovedì 17 maggio. A tre giorni dall'ultima gara di campionato al San Paolo contro il Crotone. È il primo calciatore in attività a ricevere la cittadinanza onoraria del Comune di Napoli: sia Pesaola, nel 2009, che Maradona, nel 2017, sono stati insigniti del riconoscimento a carriera terminata".