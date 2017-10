Marek Hamsik, capitano del Napoli e della nazionale slovacca, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di sports.sme.sk:



Hai giocato l'ultima partita nel gruppo di qualificazione. Quali sono le tue impressioni?

"L'obiettivo è stato centrato, quello del secondo posto. Adesso però non dipende tutto da noi, dobbiamo sperare nel sorteggio di altri gruppi per conoscere il nostro destino.



Sei nervoso per questa cosa?

"Ottenere un secondo in un gruppo così pesante è una grossa soddisfazione: è una vergogna che il sistema si sviluppi in questo modo. Dobbiamo aspettare e sperare nella fortuna".