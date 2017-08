Il direttore esecutivo rossonero David Han Li ha parlato a Milan TV: "Prima di tutto insieme al presidente Mr Li, ci teniamo a dire che apprezziamo tantissimo il lavoro che l'Amministratore Delegato Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli stanno facendo in questa campagna estiva. Si sono assicurati giocatori importanti, hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Li ringrazio perché hanno lavorato giorno e notte per fare una grande squadra. Abbiamo cambiato tanto e abbiamo diversi nuovi giocatori, non sarà facile, ma abbiamo fiducia nell'allenatore e nei giocatori. Ma credo che tutti i milanisti nel mondo siano il vero valore e il vero patrimonio senza prezzo di questo Club. Per questo vi ringraziamo per tutto l'amore che mettete quotidianamente nel Milan. Non importa quando o dove, voi ci siete sempre. Torniamo ad essere tutti uniti. I tifosi, il Club, il management, e gli azionisti. Combattiamo per tornare dove dobbiamo tornare, sosteniamo la squadra in tutti i modi possibili e torniamo dove il Milan deve stare, perché noi siamo il Milan. Grazie".