Le stesse lettere, ma la posizione di una consonante che cambia quasi tutto. Cambia paese, cambia annata, cambia cognome, ma non cambia la squadra, perché si resta a Perugia. Una Perugia tinto di rosso, che non ha più Gaucci al comando, ma Santopadre; che non ha più un sudcoreano in attacco, ma un nordcoreano. Il giorno della presentazione, Han Kwang-Song (foto umbriaon.it) dichiarò: "Ahn? Spero di fare meglio di lui". E già lo sta facendo: tra il 2000 e il 2002 Ahn segnò 5 reti, in 40 minuti, con la maglia del Grifone, Han ne ha già fatti 3. Han e Ahn, una consonante che cambia tutto.



'RITORNO' A PERUGIA - Dopo il gol al debutto nel Viareggio, con tanto di rovesciata, il giovane Han, attaccante classe '98, Campione d'Asia Under 16 nel 2014 con la sua nazionale, ha segnato in Serie A con la maglia del Cagliari, club che ha deciso di mandarlo in prestito in Serie B. A Perugia, meta non casuale. Già, perché proprio nel capoluogo umbro, Han inizia la sua avventura calcistica italiana nell'Italian Soccer Management, grazie all'accordo che la Federcalcio nordcoreana strinse con l'ISM Academy di Perugia. Accordo stretto per merito del senatore Razzi, che in un viaggio portò con sé Alessandro Dominici,



ORIGINALE - "L’ho incontrato una volta a Pyongyang, ma non credo di riconoscerlo: sono tutti uguali" le parole del senatore nel mese di aprile. E invece ora qualcuno inizierà a riconoscerlo. Imprendibile per la difesa dell'Entella, che nel 5-1 casalingo subito col Perugia, non è mai riuscita a fermarlo. Piccola saetta imprendibile che a Rastelli ricorda Marco Sau (che in B ha fatto 31 gol), vuole fare meglio di Ahn, cacciato da Gaucci dopo il Mondiale del 2002 in seguito al golden gol che condannò l'Italia di Trapattoni. In prestito con diritto di riscatto (e controriscatto a favore del Cagliari), è già un idolo per il popolo di Perugia, che se lo coccola e se lo gode. Han vuole fare meglio di Ahn: in 90' minuti è già a quota 3, a meno 2 dal sudcoreano. Una consonante che cambia tutto.



