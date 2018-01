E' il giorno di Han al Cagliari, fiducioso di trovare l'accordo col Perugia per riportare in Sardegna la punta (nel mirino dalla Juventus). Ma deve cedere Giannetti. Per il centrocampo arriva Cofie in prestito dal Genoa. Sulla fascia passi avanti col Benevento per Letizia, più difficile Rispoli (Palermo).