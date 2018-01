Il portiere dell'Inter, Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di InterTV per presentare la gara contro la Spal: "Per ripartire basta una vittoria? Verissimo. Oggi è un'occasione unica e bisogna ripartire a tutti i costi. Non siamo demoralizzati, un periodo difficile capita. Il cammino è lungo, ma non sono d'accordo con chi parla di calendario ora facile: non c'è nulla di facile, bisogna giocare tutte le partite con la stessa mentalità".



A Premium Sport Handanovic ha anche aggiunto: "Il mercato distrae? Sì, per qualcuno può essere così, ma io non mi faccio condizionare".