Il Liverpool è alla ricerca di un portiere affidabile che possa garantire prestazioni di qualità. Karius e Mignolet, infatti, non convincono e per i Reds si era fatto anche il nome di Joe Hart, portiere del Manchester City in prestito al Torino. Stando a quanto riportato da Sky Sports, però, la squadra di Klopp non farà alcun tentativo per il portiere inglese a gennaio. I discorsi saranno riaperti a giugno quando Hart tornerà al City e sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione.