L'attaccante del Chelsea, Eden Hazard ha parlato al quotidiano belga HD del futuro del suo compagno di squadra Michy Batshuayi suggerendo per lui un addio a fine anno per trovare più continuità. Il giocatore in passato era stato seguito dalla Juventus, ma non è escluso che, a prezzi accessibili, Lazio e Napoli ci provino per lui in estate.