Eden Hazard è uno dei grandi obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione. Zidane farebbe carte false per portarlo a Madrid mentre invece Florentino Perez preferirebbe Paulo Dybala. La Joya, però, ha appena firmato il rinnovo di contratto con la Juve mentre Hazard ha aperto ad una possibile partenza dal Chelsea: "Se non è il Psg, può essere il Real Madrid o il Bayern Monaco", ha dichiarato a Telefoot. "Ho ambizione di poter giocare in un altro club, però cerco di concentrarmi nel presente e terminare questo anno al Chelsea. Ho un contratto fino al 2020 e per ora sono qui."