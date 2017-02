Prime parole del tecnico del Borussia Dieter Hecking, nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Fiorentina: “Domani sera sarà una festa per i collaboratori, per i nostri fan e per tutte le persone del nostro club. Noi cercheremo di dare un sapore speciale a questa partita ma non ho detto che vinceremo facilmente con la Fiorentina. la nostra attenzione è rivolta principalmente alla Bundesliga, poi è chiaro che giochiamo anche in Europa e siamo in ballo in Coppa di Germania'.