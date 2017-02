John Heitinga, ex difensore di Ajax, Everton e Atletico Madrid, ha appeso le scarpe al chiodo la scorsa estate. A mesi dal ritiro dal calcio giocato, l'olandese racconta a 1limburg come sia cambiata la sua vita: "Quando giocavo, ci arrivavano un sacco di soldi tutti i mesi. Di conseguenza spendevamo altrettanto. Adesso invece dobbiamo cercare di regolarci. Non era insolito che noleggiassimo un jet privato, però adesso non possiamo più farlo. Oppure affittavamo una villa costosa per le vacanze. Lo facciamo anche adesso, ma ci sono varie sfumature di 'costosa'... E' iniziata una nuova vita e dobbiamo accettarla. Ma ogni tanto è dura".