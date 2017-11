A gennaio il difensore Martin Caceres lascerà l'Hellas Verona per vestire la maglia della Lazio come confermato dal ds biancoceleste Tare nei giorni scorsi. Il club veneto però si attende qualcosa in cambio visto che ha rilanciato, per la Lazio, il calciatore uruguayano che era rimasto svincolato dopo il termine della scorsa stagione. In estate le parti si erano accordate per il trasferimento di Ricardo Kishna, che però aveva richieste troppa alte, e Filip Djordjevic, che voleva giocarsi le sue carte nella Capitale. A gennaio il nome del secondo potrebbe tornare attuale, come riferisce Hellasnews.it, visto che il serbo è fuori dal progetto del tecnico Inzaghi e potrebbe decidere di andare a giocare per puntare a un posto nella Serbia in vista del Mondiale russo.