Crotone-Hellas Verona 0-0



Nicolas 6,5: bouna prestazione dell'estremo difensore brasiliano. Nel primo tempo è bravissimo a salvare con i piedi su Budimir. In ripresa rispetto a sabato scorso.



Romulo 5,5: gioca una partita attenta in difesa, ma sbaglia troppi palloni davanti. Da lui ci si deve aspettare sicuramente di più.



Ferrari 6,5: il migliore dei Verona. Attento in copertura, si esalta anticipando spesso Budimir e Trotta. Un muro.



Caceres 6: positiva anche la prestazione dell'uruguaiano, stavolta schierato da centrale. Attento e diligente, talvolta si prende anche l'incarico di far ripartire l'azione da dietro.



Souprayen 6: in fase difensiva non soffre quasi mai, vista anche la pochezza del Crotone lì sulla fascia, però non riesce ad aiutare i suoi davanti.



B.Zuculini 5,5: volenteroso ma poco lucido. Fatica a trovare i giusti tempi di inserimento.



Buchel 6: è il giocatore centrale nel gioco del Verona. Sbaglia poco in impostazione, ma non trova quasi mai il modo di innescare le tre punte lì davanti.



(dal 78 Zaccagni sv: entra a 15' dalla fine ma non riesce a fare la differenza).



Bessa 5,5: torna nella sua posizione naturale di mezzala, ma non riesce quasi mai ad incidere ed è pure spesso impreciso. In assenza di Pazzini deve essere lui a trascinare i gialloblù.



Cerci 6: si vede solo a tratti. Una buona conclusione nel primo tempo ma poco altro. Non sembra ancora pienamente in condizione.



(dal 62' Pazzini 5,5: altra panchina per il capitano gialloblù, che entra nella ripresa senza riuscire a fare la differenza. Nervoso).



Fares 5,5: tanta corsa e tanta buona volontà, ma il centravanti non è il suo ruolo e si vede. Più di così non poteva fare.



(dal 73' Valoti 6: entra negli ultimi venti minuti, si mette lì in mezzo al centrocampo a lottare, ma non può fare molto di più).



Verde 5,5: qualche buona accellerazione nel primo tempo, ma non trova mai la fiammata giusta. Cala molto nella ripresa dove non riesce minimamente ad incidere.





All. Pecchia 5,5: ottiene un buon punto schierando una formazione attenta e diligente. Lascia molto perplessi la scelta di lasciare ancora fuori Pazzini. Senza il suo capitano il Verona perde il suo unico riferimento davanti.