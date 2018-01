Fiorentina-Hellas Verona 1-4



Nicolas 6: incolpevole sulla rete di Dias, per il resto ha poco da fare. Salvato dal palo, ringrazia la Fiorentina per la scarsa mira. Al 77’ è reattivo sulla conclusione dello stesso portoghese.



Ferrari 6: fa il terzino, ma al 55’ si trova da solo in mezzo all’area di rigore e trafigge Sportiello, annullando subito l’euforia per la rete di Dias. Che poi, hai visto mai.



Caracciolo 6: insieme a Vukovic, annulla Simeone. E poi tiene botta.



Vukovic 6,5: primo tiro, prima partita, prima rete. Dopo aver salvato, al primo minuto, un gol praticamente fatto di Simeone, il serbo ha portato in vantaggio i veneti, per poi contenere gli attacchi avversari.



Fares 6: battezza la propria partita con una buca degna del campionato di Terza Categoria, sulla quale Chiesa non riesce a segnare.



Buchel 6: fa densità in tutte le zone del centrocampo, prende un cartellino giallo e gioca tanti palloni.



Romulo 6,5: pimpante, a tutto campo. Sforna l’assist per il colpo di testa vincente di Vukovic. Al 66’, si incaponisce nel puntare Pezzella, sprecando un buon contropiede ma facendo ammonire l’argentino. Ex della sfida, esce tra gli applausi del ‘Franchi’, tra gratitudine e provocazione.



(dal 90’ F. Zuculini s.v.: a Pecchia avanzava un cambio)



Valoti 6,5: sovente si abbassa per dare un’alternativa più sicura alla difesa in uscita.



Matos 6,5: cresciuto nelle giovanili avversarie, punta la difesa e manda in gol Kean. A vedere la sua prestazione e le riserve della Fiorentina, non so se, a suo tempo, la cessione sia stata la soluzione migliore.



Kean 7,5: all’andata, contro i viola, aveva esordito con i gialloblu; oggi, sigla ammazza la partita portandosi a quattro gol in campionato. Prima finalizza un assist di Matos, poi batte a colpo sicuro Sportiello per lo 0-3.



(dal 62’ Souprayen 6: dà ulteriore copertura difensiva)



Petkovic 6: si vede molto poco, l’Hellas Verona difende molto e nelle poche sortite offensive concretizza. Suo l’assist per il secondo gol di Kean.



(dal 70’ Calvano 6: rinnovati polmoni a centrocampo, con Matos che passa al centro dell’attacco e il numero 23 a sostenerlo)



All. Pecchia 7,5: si giocava la panchina. Contestato in settimana, nel ritiro di Coverciano e, tramite striscioni, sugli spalti, prende tre punti importantissimi e convincenti. Lancia Vukovic, all’esordio, che lo ripaga con un gol, venendo comunque premiato da tutti i nuovi acquisti. Oggi ha vinto lui, in campo e fuori.