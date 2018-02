Hellas Verona-Roma 0-1





Nicolas 6: bravo e attento nello sventare i numerosi tentativi dei giallorossi e in particolare di Dzeko, ma continua ad essere un pericolo ogni qual volta gioca il pallone con i piedi. Non può nulla sul gol di Under.



Ferrari 6,5: si batte come un leone recuperando tantissimi palloni e annullando El Shaarawy. Se tutta la squadra giocasse con il suo spirito i risultati sarebbero ben diversi.



Caracciolo 5,5: gioca una buona gara in marcatura anche se spesso non riesce ad accorciare sull'accorrente Nainggolan. Qualche errore di troppo in impostazione ne pregiudica la prova.



Vukovic 6: ha il fisico per contenere Dzeko e ci riesce in parecchie occasioni. Concentrato.



Fares 5: si fa infilare subito da Under ad inizio gara, poi si fa vedere in avanti con qualche buona incursione e un paio di cross interessanti. Continua a soffrire parecchio in difesa dove Under lo scherza ripetutamente.



Romulo 5,5: solite buone accelerazioni alternate però a numerosi errori tecnici. Molto meno lucido che nella gara con la Fiorentina.



Buchel 5: lotta senza paura andando a contendere ogni pallone possibile, ma quanti errori! Non ha la tecnica per essere il regista di questa squadra.



(dall' 88' Souprayen sv: non ha alcuna possibilità di incidere).



Valoti 5: insieme al compagno di reparto fatica a prendere le misure al centrocampo giallorosso. Esce nella ripresa. In calo rispetto a domenica scorsa.



(dal 67' Calvano 5,5: entra in campo con buon piglio, ma spesso si trova fuori posizione facendosi attrarre dal pallone.)



Matos 6: nel primo tempo è il più pericoloso tra i gialloblù con una bella conclusione che finisce fuori di poco. Nella ripresa continua a provarci ma con molta meno efficacia.



Petkovic 5: bravo ad usare il fisico nel proteggere il pallone, molto meno nel rendersi pericoloso al tiro. A volte è talmente macchinoso da risultate quasi irritante.



Aarons 5: gettato subito nella mischia da Pecchia, alterna qualche buon guizzo a lunghi periodi dove si vede poco o nulla. Cala parecchio nella ripresa.



(dal 71' Lee 5,5: venti minuti in campo con tanta volontà e con altrettanti errori. Non era semplice, ma non riesce a far nulla per rendere più pericolosi i suoi).





All. Pecchia 5: ancora una volta la sua squadra parte malissimo pregiudicando la gara. Nella ripresa si fa subito cacciare dall'arbitro. L'espulsione di Pellegrini poteva cambiare le cose, ma gli attacchi del suo Verona risultano confusionari e disorganizzati.