Hellas Verona-Napoli 1-3



Nicolas 5: parte bene con un paio di grandi parate su Insigne e Milik, ma è suo l'errore che costa l'autogol di Souprayen che accende la serata del Napoli. Male, molto male sulle uscite alte da calcio d'angolo.



Caceres 6,5: Pecchia lo schiera a sorpresa come terzino. Gioca una partita gagliarda, attento in difesa e propositivo sulla fascia in attacco. Effettua anche qualche buon cross non sfruttato dall'attacco gialloblù. Lottatore.



Ferrari 6: il giovane centrale gioca una buona partita nonostante la sconfitta. Bravo negli anticipi, talvolta rischia perdendo palloni velenosi in fase di impostazione.



Heurtaux 5,5: il centrale francese ingaggia un duro scontro fisico con Milik lottando su ogni palla fino alla sostituzione. Un suo errore in fase di impostazione rischia di costare caro al Verona, ma i gialloblù vengono graziati da Callejon.



(dall'86' Valoti sv: entra subito dopo il gol di Pazzini, ma non ha il tempo per incidere)



Souprayen 5: sfortunato in occasione dell'autorete, gioca una discreta partita difensiva ma fatica ad aiutare i compagni quando c'è da spingere



Romulo 5: parte bene, portando esperienza e personalità al centrocampo gialloblù. Suo però l'errore che apre il contropiede e porta al gol del Napoli. Da rivedere.



Buchel 5,5: sempre ben posizionato al centro della mediana veronese, commette alcuni errori in fase di impostazione che potevano costare caro.



Zaccagni 4,5: titolare a sorpresa, si fa letteralmente "mangiare" dal centrocampo partenopeo non riuscendo quasi mai a dare un apporto ai suoi in avanti.



(dal 64' Fares 5,5: entra ed aggiunge corsa provando ad allungare la difesa azzurra. Non ci riesce però quasi mai).



Cerci 5,5: inizia bene come tutto il Verona mettendo in difficoltà Ghoulam, ma si perde con il passare dei minuti. Qualche buona giocata, però la condizione fisica non è ancora delle migliori.



(dal 72' Pazzini 6,5: fuori a sorpresa, entra nel momento più difficile e dimostra di essere importantissimo per i suoi. Segna su rigore e mette in crisi più volte la difesa partenopea. Imprescindibile).



Bessa 6,5: gioca da falso centravanti e corre come un mediano. Tanta grinta ma anche tanta qualità. Peccato che spessa sia lasciato troppo solo dai suoi. Si guadagna anche il rigore. Tra i migliori questa sera.



Verde 6,5: buona anche la seconda per Verde, nonostante il risultato. Sulla fascia mette spesso in crisi Hysaj nell'uno contro uno ed effetua tante giocate di qualità.





All. Pecchia 5,5: il suo Verona parte bene con tanta personalità ma viene condannato da degli errori banali. Certo con questo Napoli non era affatto facile, ma la risposta d'orgoglio nel finale fa ben sperare.