Hellas Verona-Lazio 0-3



Nicolas 5,5: prende tre gol sui quali non può nulla. Attento sulle conclusioni da da fuori area.



Romulo 5: è uno dei gialloblù a provarci di più, ma troppo spesso è impreciso. Va sempre alla ricerca della soluzione più complicata.



Caracciolo 5: insieme al compagno di reparto soffre i movimenti di Immobile. Prestazione meno convincente rispetto a mercoledì.



Heurtaux 5: non commette degli errori evidenti, ma fatica a contenere lo scatenato Immobile. Rimane comunque concentrato fino alla fine.



Souprayen 4,5: parte abbastanza bene, ma una sua clamorosa ingenuità su Marusic regala il rigore con cui la Lazio sblocca la partita. Sostituito dopo 45'. In difficoltà.



(dal 46' Cerci 5: entra ad inizio ripresa per provare a girare una partita difficile. Qualche buono spunto, ma pecca troppo spesso di egoismo).



Fossati 5,5: meglio di Zaccagni come mezzala, lotta e corre per 90 minuti, ma rimane soffocato dalla mediana biancoceleste.



B. Zuculini 6: il migliore per la grinta che mette in campo. Lotta su ogni pallone e non si risparmia mai, anche sul 3 a 0. Esempio.



Zaccagni 5: si scambia spesso di posizione con Fossati, ma non riesce ad incidere sbagliando pure numerosi passaggi. Lascia il campo a Kean per un Verona più offensivo.



(dal 46' Kean 5,5: ancora una volta entra a partita in corso. Schierato come trequartista, alterna buone giocate a palloni persi malamente. Ha bisogno di tempo per crescere).



Bearzotti 6: primo tempo da esterno dove si distingue per la volontà che mette in campo. Nella ripresa Pecchia lo sposta terzino dove soffre Lukaku e Murgia.



Pazzini 5: abbandonato a sè stesso in un primo tempo dove può poco. Nella ripresa riesce a duettare bene con Kean e Cerci, ma spesso risulta impreciso.



Valoti 5: schierato ancora largo a sinistra, oggi fatica molto più di mercoledì. Aiuta tanto in fase difensiva ma davanti non riesce mai a farsi vedere.



(dal 72' Lee 6: entra tra gli applausi del pubblico che lo aspettava da tempo. Venti minuti dove fa vedere buona personalità e qualche buona giocata).





All. Pecchia 4,5: l'approccio alla partita non è male, ma questo Verona se va sotto di un gol non sa più reagire e soprattutto non sa segnare. Così è davvero difficile pensare di salvarsi. Contestato aspramente dal pubblico nella ripresa.