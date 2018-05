La partita di San Siro ha ufficializzato definitivamente quello che da un mesetto a questa parte già si sapeva. Il prossimo campionato il Verona lo giocherà in Serie B. Risultato inevitabile, frutto di una stagione triste dove i gialloblù non sono praticamente mai riusciti ad uscire dal pantano delle ultime posizioni di classifica. Un’annata negativa dove tutti, dalla squadra all'allenatore ma soprattutto la dirigenza hanno mostrato dei limiti evidenti nell'affrontare proficuamente la categoria.



Ora, con appena due sole partite da giocare, è arrivato il momento di raccogliere i cocci. Andranno fatte delle serie valutazioni su quanto visto quest'anno, in maniera da poter programmare al meglio una stagione che per moltissimi motivi potrebbe non essere delle più semplici. Innanzitutto servirà trovare il prima possibile un nuovo direttore sportivo che prenda in mano il lavoro lasciato prematuramente a metà da Filippo Fusco. Dopodiché andrà individuato un nuovo allenatore, visto che Pecchia sicuramente lascerà a fine stagione. Inoltre, cosa ben più importante, la società dovrà far capire fin da subito quali saranno gli obiettivi e le ambizioni che intenderà perseguire. I tifosi, un po' maltrattati in questa ultima stagione hanno il diritto di sapere cosa li aspetterà.



Solo dopo aver sistemato tutti questi aspetti andrà fatta un'attenta analisi della rosa a disposizione. Al momento, tolti i tanti giocatori in prestito secco, questa è una squadra che avrebbe notevoli difficoltà ad affrontare anche un campionato di Serie B. Mancano almeno un paio di giocatori in alcuni ruoli chiave. Pensando alla Serie B, alcune buone indicazioni ci vengono però già dalla gara di San Siro con il Milan. Due in particolare. Marco Silvestri e Seung Woo Lee.



Il portiere con i rossoneri ha giocato la sua seconda partita titolare in Serie A in questa stagione, ma nonostante le quattro reti subite è stato uno dei migliori. Concentrato e sicuro, il numero 17 gialloblù ha tutto per poter essere il nuovo portiere da cui ripartire nella prossima stagione, considerate anche le incomprensioni tra il titolare Nicolas e la tifoseria gialloblù che hanno reso il numero uno brasiliano poco amato nonostante la buona annata disputata. Silvestri rappresenterebbe la freschezza di un volto nuovo da cui ripartire dopo la delusione di quest'anno.



Discorso analogo anche per Lee. Il giovane coreano non ha avuto grandi opportunità per mettersi in mostra in questa stagione. Pecchia lo ha utilizzato per tredici volte finora, ma sempre inserendolo a gara in corso. L’ex Barcellona ha alternato qualche buona prova a delle prestazioni meno brillanti, ma a sua parziale discolpa va considerato il fatto che è quasi sempre stato mandato in campo in situazioni complesse, con la squadra sotto nel punteggio (anche di due o tre reti). Il bellissimo gol di San Siro dimostra che a Lee le qualità non mancano. In Serie B potrebbe fare davvero comodo, specialmente se gli verrà data l’opportunità di esprimersi con regolarità.



Silvestri e Lee sono solo due degli esempi su cui il Verona dovrebbe puntare per ripartire. In rosa ci sono anche giovani come Danzi, Bearzotti e Tupta ed elementi più esperti come Romulo e Caracciolo che potrebbero essere una buona base su cui gettare le fondamenta per la prossima stagione. Con la speranza che la società intenda costruire una squadra solida e adatta a tornare presto in una categoria che a Verona quest’anno nessuno è riuscito mai a godersi veramente.