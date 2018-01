Un vecchia e famosa filastrocca popolare nel descrivere i vari abitanti del Veneto tratteggia i veronesi come tuti mati. Ora, con una premessa così, c'è da aspettarsi che la squadra che più rappresenta il popolo veronese un po' pazza e fuori dagli schemi lo possa proprio essere. Il Verona versione 2017/2018 però, sembra voler battere tutti i record possibili o anche solo immaginabili, passando nel giro di sette giorni dalla figuraccia col Crotone alla vittoria esaltante di quest'oggi con la Fiorentina in maniera così repentina ed improvvisa da lasciare interdetti anche i suoi più affezionati tifosi.



La settimana dei gialloblù è cominciata come peggio non poteva e si è conclusa come nessuno si sarebbe mai aspettato. Dalla contestazione del pubblico gialloblù, alla settimana di ritiro tra Imola e Coverciano, per passare poi alla decisione della società di mettere sul mercato alcuni tra i suoi elementi migliori (Bessa, Pazzini e Bruno Zuculini). Si è parlato a lungo di smobilitazione e non sembrava esserci spazio per nulla di buono in questa settimana. Invece, a sorpresa, al Franchi di Firenze è arrivata una vittoria larga nel risultato e convincente nella prestazione.



Quella di oggi è stata la giornata di Kean, autore di una grande gara oltre che della prima doppietta con la maglia del Verona. È stata la giornata di Matos e Petkovic, bravi a digerire il passo falso dell'esordio mettendosi con grande sacrificio al servizio della squadra. È stata la giornata di Romulo, imprendibile per ogni giocatore in maglia viola che abbia anche solo provato ad avvicinarsi a lui e giustamente applaudito da tutto lo stadio al momento della sostituzione. È stata anche la giornata di Pecchia, bravo ad impostare una partita di questo tipo nonostante le tante difficoltà e il grande caos degli ultimi tempi.



Quella di oggi però è stata soprattutto la giornata di Jagos Vukovic. Arrivato in settimana dall'Olympiacos e schierato subito titolare da Pecchia, il centrale serbo ha "bagnato" l'esordio come meglio non poteva (e come pochi giocatori nella storia gialloblù sono riusciti a fare). Una bella rete di testa dopo 11', importantissima perchè ha dato il via al pomeriggio di fuoco dei suoi, ma in generale una prestazione di solidità notevole e inaspettata personalità. Ha dominato con la sua fisicità su tutti i palloni alti che sono piovuti in area e, insieme a Caracciolo, ha annullato il "Cholito" Simeone, uno che di cross e gol di testa se ne intende. Pur se alla prima partita, ha guidato la difesa con grande personalità e con ancor più calma, dando fiducia ad un reparto troppo spesso in balia del gioco avversario. Non male per un neoacquisto alla prima partita con la nuova maglia, sbarcato in Italia per cercare di guadagnarsi il mondiale di Russia. L'inizio è stato certamente confortante in tal senso. Vedremo se da qui a maggio il serbo riuscirà a raggiungere l'obiettivo che si è prefissato. L'impressione è che con la gara di oggi Vukovic si sia preso comunque un posto da titolare nella difesa gialloblù e che Pecchia abbia trovato un giocatore su cui fare affidamento fin da subito. Il Verona e la sua classifica ringraziano sentitamente.



Intendiamoci però, la vittoria di oggi può essere un buon punto di partenza (la salvezza è tornata a 3 punti) se e solo se, la squadra riuscirà a trovare una buona continuità nelle prossime gare, almeno dal punto di vista della prestazione. Questo gruppo può riuscire davvero a fare punti con chiunque, ma deve ricordarsi molto bene che dopo il 3 a 0 con il Milan al Bentegodi arrivò l'umiliazione di Udine. I ragazzi di Pecchia non possono permettersi più approcci alle gare di quel tipo da qui alla fine del campionato. Gli alti e bassi ci possono essere, ma sotto ci deve essere sempre la voglia di lottare fino all'ultimo minuto. Proprio come è successo oggi a Firenze. La salvezza, anche per una squadra tuta mata passerà esclusivamente da questo!