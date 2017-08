Thierry Henry ha parlato a Sky Sports del della situazione dell'Arsenal: ''Alex Oxlade-Chamberlain e Alexis Sanchez non vogliono più far parte di questa squadra, e non sembra giusto che rimangano. I giocatori vedono che in questa squadra qualcosa non va. Perché giocare in un club che fa questi risultati? Non vogliono giocare così''.