Thierry Henry ha parlato al Sun della situazione di Mesut Özil, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2018 con l'Arsenal: ''Spero vivamente che rinnovi, ma capisco che lui abbia delle richieste da fare. Mi sono trovato nella stessa situazione nel 2007 quando sono andato al Barcellona con un peso sul cuore. Non conoscevo i piani di Wenger e non sapevo se sarebbe andato via. La gente dice che dipende tutto dai soldi per Mesut, ma noi non possiamo saperlo, dobbiamo fidarci di quello che dice. Con le squadre di club ha vinto solo un campionato spagnolo, è normale che voglia di più. Ma può vincere con l'Arsenal, ecco perché spero che resti e diventi una leggenda di questo club''.