Ivan Juric ha detto sì.

Dopo il faccia a faccia di ieri con il presidente Enrico Preziosi anche l'allenatore croato sembra essersi deciso a portare al Genoa Hernanes.



Da sempre pallino del patron rossoblu, il brasiliano aveva destato qualche dubbio in più nel tecnico di Spalato che al posto del partente Tomas Rincon avrebbe preferito inserire nel proprio organico un mediano con caratteristiche più fisiche che tecniche. Preziosi ha però rassicurato il proprio allenatore sul fatto che l'arrivo del brasiliano non sarà l'unico colpo a centrocampo sferrato dal Genoa nel mercato di gennaio.



Oltre ai già acquistati giovani Morosini e Beghetto, i quali hanno però caratteristiche più offensive, la dirigenza del Grifone starebbe infatti lavorando per rinfoltire una truppa di mediani praticamente azzerata. Alla ripresa del campionato Juric si troverà infatti alle prese con le cessioni di Rincon e Ntcham, l'infortunio di Veloso e la probabile convocazione in Coppa d'Africa di Cofie. In pratica al Genoa mancherà l'intera batteria dei centrali di centrocampo.



Ecco perché si è deciso di correre ai ripari, iniziando con l'acquisto di quello che nei piani di Preziosi diverrebbe la ciliegina sulla torta del collettivo rossoblu: Hernanes appunto.



Nonostante le remore mostrate da Max Allegri, anch'egli alle prese con un centrocampo falcidiato dalle assenze nel prossimo mese, la Juventus sembra ormai convinta di trasferire il Profeta al Genoa, anche per ricambiare in parte la preferenza ottenuta nella trattativa Rincon.



La formula per il trasferimento del brasiliano a Pegli prevede un prestito semestrale con diritto di riscatto, con buona parte dello stipendio corrisposto dalla Vecchia Signora. Inoltre, ma solo in caso di imminente partenza di Ntcham, destinato a tornare al Manchester City, ad Hernanes verrebbe affidata la maglia numero 10. Una casacca da sempre ricca di fascino e significati per ogni calciatore verdeoro.