Hernanes parla del suo trasferimento dalla Juventus al San Paolo: "Ho i miei obiettivi nel mondo del calcio. Sono andato alla Juve perché volevo giocare la Champions League, non avevo ancora giocato con Lazio e Inter, e volevo giocare, non partecipare. Solo che ho cominciato a stare in panchina e ho capito che potevo anche partecipare, entrando in campo di volta in volta, ma non era il mio obiettivo. Quando ho capito che la porta era chiusa, che non avrei raggiunto il mio obiettivo, ho capito che avrei dovuto prendere un’altra decisione perché lì non c’era niente di certo. Volevo lasciare la Juventus ed è arrivato il San Paolo. E’ stato incredibile".