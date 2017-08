Le strade di Hernanes e della Juventus si sono separate lo scorso gennaio ma se in molti pensavano che fossero stati i bianconeri a mollare il brasiliano ecco che l'ex Juve, Inter e Lazio svela la 'sua' verità. "Alla Juve la strada per raggiungere certi obiettivi si era chiusa e dovevo cambiare direzione. Ho deciso di andare in Cina perché gioco a calcio per certi obiettivi”, ha dichiarato il ‘Profeta’ a Radiosei. “È arrivata quest’opportunità proprio quando sentivo di dover volt”are pagina. Non mi piaceva più giocare in quel ruolo e con così poca frequenza. Era una situazione in cui non mi sentivo bene. Il San Paolo mi aveva già contattato, ma era arrivata prima la proposta dalla Cina. Poi sono cambiato tante cose e non sono riuscito ad adattarmi. Il San Paolo allora mi ha ricontattato. Avevo voglia di giocare e lì avevo poche opportunità. È stata anche una scelta di cuore. Chi ho tifato in Supercoppa? Il mio tifo in finale era un po’ imparziale. Da una parte c’era una squadra che mi è rimasta nel cuore, dall’altra tanti compagni con cui avevo giocato recentemente”.