Una cessione che sembrava insperata. Il Genoa, il San Paolo, le tante ipotesi spuntate per Hernanes non hanno mai pienamente soddisfatto il brasiliano durante il mese di gennaio; adesso, l'affare è in dirittura d'arrivo con l'Hebei Fortune, club cinese dove sono protagonisti Lavezzi e Gervinho, altre vecchie conoscenze del nostro campionato. L'allenatore Manuel Pellegrini ha provato in ogni modo a convincere Borja Valero senza riuscirci, così si è fiondato su Hernanes pronto ad accettare la proposta.



I DETTAGLI E LE CIFRE - Per il brasiliano, pronto un contratto biennale più opzione di cui l'ex Inter e il suo entourage stanno definendo i dettagli con gli intermediari dell'Hebei. La Juventus invece ha già accettato la proposta dell'Hebei Fortune che verrà completata ufficialmente in queste ore, come confermato da Marotta: 11 milioni totali nelle casse bianconere, ma da suddividere tra parte fissa e bonus. L'Hebei propone 8 milioni più 3 di bonus, la richiesta è da 9 milioni più 2 di bonus. Ultimi particolari da sistemare prima della partenza di Hernanes, prevista tra mercoledì e giovedì, direzione Cina. Con massima soddisfazione per la Juventus, capace così di non fare minusvalenza con il centrocampista brasiliano.