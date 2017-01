La Juve potrebbe salutare Hernanes in questi ultimi giorni di mercato: il Profeta, infatti, che non ha mai convinto a pieno il tifo bianconero, è ancora inseguito dal Genoa e se le avances dovessero farsi ancora più insistenti in queste ore, il brasiliano potrebbe accasarsi nel capoluogo ligure. A quel punto, Allegri chiederebbe a Marotta uno sforzo sul mercato per rimettere in ordine il centrocampo: è proprio per questo che le pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport raccontano che l'AD juventino sta sondando il terreno con il Wolfsburg in merito a Luiz Gustavo, mediano classe 1987. I tedeschi, tuttavia, valutano il cartellino del brasiliano non inferiore a 18 milioni di euro: nel caso in cui Marotta intavolasse la trattativa, l'obiettivo consisterebbe nell'abbassare la richiesta del Wolfsburg, al fine di portare il brasiliano a Torino ad un prezzo ragionevole.