Hernanes è pronto a dire si all'Hebei Fortune, manca solo l'ultimo passo, ovvero le visite mediche di rito. Il 'Profeta' sarà a Marbella nella giornata di domani per effettuare i testi fisici con la squadre cinese che si trova in ritiro pre campionato in Spagna. La Juve aspetta il fatidico si, il brasiliano è pronto a riabbracciare vecchie conoscenze della Serie A come Ezequiel Lavezzi e Gervinho. L'affare è già definito: alla Juve andranno 8 milioni di euro più due di bonus.