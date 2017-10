Esonerato Ancelotti, il Bayern Monaco sta ancora valutando a chi affidare la panchina da qui a fine stagione. In pole position c'è Jupp Heynckes, che ha parlato al Rheinische Post: "Nonostante l'età, mi sento in buona forma. Tuttavia sono passati quattro anni da quando ho lasciato il Bayern, il calcio è cambiato da allora e continua a cambiare. Ho incontrato Hoeness, Rummenigge e Salihamidzic, mi hanno chiesto di assumere l'incarico di allenatore del Bayern fino all'estate 2018. Abbiamo discusso di molte cose, in questo momento sto riflettendo. Non c'è ancora nulla di definito".