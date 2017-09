Soltanto 22 giorni la frattura di tibia e perone della gamba destra subita durante un allenamento in enduro, Valentino Rossi è pronto a tornare in sella alla sua Yamaha in occasione del GP di Aragon. Perso per infortunio l'appuntamento di casa di Misano Adriatico e punti fondamentali nella rincorsa al leader della classifica piloti Marc Marque, il "46" ha superato con soddisfazione i test sostenuti sul circuito di Misano in questi giorni e la visita medica che gli consentirà di partire domani per la Spagna.



In Yamaha e nel suo entourage cresce la fiducia circa l'ottenimento dell'idoneità per svolgere le prove libere sul circuito nella giornata di venerdì, che sarà fornita dopo il superamento di un ulteriore controllo da parte del responsabile medico della pista di Aragon. Il Dottore ha commentato con soddisfazione le ultime evoluzioni sul suo infortunio: "Fortunatamente, ieri ho fatto una buona prova con la mia Yamaha R1 a Misano: avevo provato anche il giorno prima, ma la pioggia mi aveva fermato dopo qualche giro. Ieri sono riuscito a completare 20 giri e trovare le risposte che stavo cercando. Alla fine il test è stato positivo e ringrazio il dottor Lucidi e il suo staff che mi hanno aiutato a trovare le soluzioni migliori per sentire il minimo dolore possibile nella mia gamba durante la guida. Ovviamente alla fine del test ho avuto un po' di dolore, ma questa mattina sono andato dal dottor Pascarella per un controllo medico, e ne è uscito un risultato positivo. Alla fine ho deciso di partire per Aragon e cercherò di guidare la mia M1 nel fine settimana. Se sarò dichiarato idoneo a correre, avrò la vera risposta dopo le Libere 1 perché la guida della M1 rappresenta una sfida maggiore. Vedremo. Ci vediamo ad Aragon".



Un recupero lampo quello di Valentino che ricorda nel 2010, quando si ruppe sempre una gamba durante le libere al Mugello e, nonostante una prognosi stimata in 4-5 mesi per recuperare completamente, tornò in stampelle e soprattutto in pista dopo circa 30 giorni. Ma di esempi di highlander nel mondo dello sport ne esistono diversi, con rientri alla velocità della luce che hanno fatto la storia: dal caso di Nicki Lauda, tornato a gareggiare solo 40 giorni il rogo in cui rischiò di perdere la vita al Nurburgring a quello dello sciatore austriaco Hermann Maier, che nel 2001 è vittima di un gravissimo incidente automobilistico che quasi gli procura l'amputazione della gamba e 2 anni dopo vince la sua quarta Coppa del Mondo. E poi c'è il calcio, col ricordo indelebile del Mondiale 1994 e di Franco Baresi, che si ristabilì solo dopo 25 giorni dall'infortunio al menisco del ginocchio per fare rientro proprio nella finale contro il Brasile.