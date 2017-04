Domenica sera ha fatto le prove, stasera è andato in scena da protagonista assoluto. Il Napoli ha battuto la Juve 3-2, i bianconeri volano in finale di Coppa Italia. Ma il vincitore unico e indiscusso è lui: Gonzalo Higuain. E come succede in ogni sfida che si rispetti, c'è anche uno sconfitto: è Aurelio De Laurentiis. In quello che sarebbe stato comunque l'ultimo atto della storia infinita Napoli-Juve in questa stagione, Higuain per la prima volta è passato al contrattacco. Metabolizzata l'amarezza di un'accoglienza in ogni caso ritenuta ingiusta come quella di domenica scorsa, il Pipita ha in questa occasione risposto colpo su colpo anche nei confronti di quel pubblico che si è sentito tradito. Rigettando ogni accusa di tradimento, rispedendo ogni colpevolezza reale o presunta al mittente-mandatario, De Laurentiis: prima della partita, dopo il primo gol. Gestualità e labiali che non lasciano spazio a troppe interpretazioni. Insomma, Higuain a passare per il 'signore del male' proprio non ci stava e non ci sta. Chiamando in causa chi l'ha venduto o magari mandato via, perché 45 milioni li ha già incassati e altri 45 li incasserà a breve, trasformandolo nel nemico di tutto un popolo che ha amato e lo ha amato.

IL BOMBER – C'è stato il personaggio Higuain, di cui si parlerà ancora a lungo specialmente nel duello a distanza con De Laurentiis. C'è stato però anche e soprattutto l'Higuain bomber autentico, cinico e spietato col Napoli come non è mai stato contro nessun altro avversario. Si è ritrovato anche in fase realizzativa, due gol pesantissimi che valgono la finale di Coppa Italia e pongono la parola fine ad un digiuno che parlava di una sola rete (sempre contro il Napoli) nelle ultime otto partite. In tutto sono quattro le reti segnate in quattro partite contro il Napoli, tutte decisive. Per una media che va ben oltre quella di un gol a partita, ma tocca addirittura il 100% nel rapporto tiri in porta-gol: in quattro partite sono appena quattro i tiri effettuati verso la porta di Reina (nessuno verso quella di Rafael domenica sera), che poi son coincisi con altrettanti gol. I fischi erano per lui, ma le orecchie di De Laurentiis continueranno a fischiare ancora a lungo...



@NicolaBalice