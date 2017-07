ricordate senza dubbio tra i momenti migliori.E' nata così la storia d'amore tra la, lontano dalla consuetudine, lontano da Napoli, da Torino e dall'Italia, lontano dagli occhi indiscreti di tutti. Via, nella sua vecchia Madrid, per iniziare un'avventura tutta nuova, per voltare pagina. Lì, in Spagna - in una clinica tra la capitale e Salamanca -, prima di mettere la firma sul contratto bianconero. Il Pipita, il fratello Nicolas, l'avvocato intermediario, Marotta e Paratici...Insulti, critiche e tanti gol... Ma che anno è stato quello di Higuain?