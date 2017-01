Se non altro per la rete segnata che avrebbe potuto riaprire i giochi, Gonzalo Higuain è stato uno dei pochi salvabili nella partita contro la Fiorentina e in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, è tornato proprio sulla sconfitta di Firenze: «Finora abbiamo fatto bene, ma subire sconfitte come quella di domenica fa molto arrabbiare. Sono infatti d'accordo con Bonucci: nel primo tempo ci sono mancati gli attributi, abbiamo avuto un approccio molle alla partita che una squadra come la Juventus non si può permettere. Le critiche? Sono state eccessive: siamo comunque primi in classifica, agli ottavi di Champions e ai quarti di Coppa Italia, quindi vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Con Dybala l'intesa è ottima: spero che resti a lungo alla Juve, perché abbiamo ancora tanto da vincere insieme con questa maglia».