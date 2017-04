Il Mundo Deportivo riporta alcune dichiarazioni dell'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain a proposito della prossima sfida col Barcellona: "Siamo preparati, da tanti anni il Barça è al top ma siamo pronti per affrontarlo, dobbiamo confidare in noi stessi e siamo convinti di poter passare il turno. Messi è sempre il punto più alto, il migliore al mondo, ma noi dobbiamo confidare sui nostri grandi calciatori e dovremo fare due partite alla morte per eliminare il Barcellona. E’ una partita speciale, elimineremmo un grande avversario e potrebbe darci fiducia per il prosieguo della competizione".