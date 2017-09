L'attaccante argentino della Juventus, Gonzalo Higuain ha rilasciato una bella intervista al Guardian in Inghilterra per presentare la sfida contro il Barcellona. Tanti i temi trattati a partire dal rapporto con il padre fino ad arrivare agli obiettivi con la Juventus.



SUL PADRE JORGE - "Naturalmente mi ha insegnato tante cose che ai difensori non piacciono, in questo senso ho avuto un vantaggio fin dall’inizio della mia carriera. Il fatto che lui abbia giocato dietro è stato importante, perché mi ha mostrato cosa un’difensore non vuole che io faccia”.



VINCERE E' IL BELLO DEL CALCIO - "Il calcio secondo me è uno sport in continua evoluzione, puoi segnare per sette partite di fila, ma se poi non fai gol per due gare sei in crisi. Per me la bellezza di questo sport è vincere, chiaramente se giochi bene e vinci è meglio. Ma giocare bene e non vincere non serve a niente".



MIGLIORARE SEMPRE - "Voglio lasciare il mio nome più in alto possibile nella storia di questo sport, per fare questo bisogna avere umiltà. Buffon ha 40 anni, ma ancora adesso è convinto di poter migliorare. Io sono giovane e spero e spero di avere ancora tanti anni di calcio davanti a me”.



VINCERE TUTTO - "Penso che sia bello vincere, ma è anche molto difficile raggiungere questi momenti. LaJuventus ha giocato due finali di Champions League in tre anni e questo è veramente difficile. Voglio tutto, qui alla Juventus giochiamo per vincere tutto, questa è la mentalità. Questo è quello che ti dicono proprio nel momento in cui entri qui. Lo scorso anno ci siamo andati vicini, in questa stagione ci riproveremo”.