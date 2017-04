L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato al canale tematico bianconero a due giorni dall'attesa sfida contro il Barcellona: "Il Barcellona ha dimostrato con il Psg di potere fare miracoli, e quindi staremo attenti, ma siamo sicuri di avere tutte le armi per andare avanti. Non so se il 3-0 dell'andata sarà sufficiente, ma dobbiamo andare in Spagna per lottare, lavorare e ripetere quanto fatto all'andata". Su Allegri: "Per lui tutte le partite sono uguali: le vive e le prepara alla stessa maniera, e questo permette a noi di mantenere sempre la giusta attenzione. Non ti rilassi e non molli mai, ed è questo il segreto per essere in lotta su tutti i fronti. Scudetto? I giochi non sono ancora chiusi, ci sono 18 punti a disposizione. Certo, abbiamo un bel vantaggio, ma non dobbiamo rilassarci".