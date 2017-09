L'idolo di Gonzalo Higuain è un ex nerazzurro. A confessarlo è lo stesso attaccante della Juventus, che intervistato dal Guardian ha spiegato come a suo modo di vedere sia Ronaldo il più forte calciatore di tutti i tempi.



“Ho visto due milioni di volte i suoi gol e per me Ronaldo è il più forte di tutti i tempi, ma anche con ampio margine. Quello che conta è avere sempre l’immagine del gol fissata in mente. Questo è ciò repetu fondamentale".