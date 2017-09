Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo, il tecnico della Juve Max Allegri ha detto la sua sul momento attuale di Gonzalo Higuain: “Higuain ha fatto un buon primo tempo e sono felice di quello che ha fatto. Nell’arco di una stagione ci sono momenti in cui un attaccante non fa gol e Higuain al momento ha segnato con Cagliari e Chievo. Ha giocato quattro partite e lui ha segnato due gol. Quello che sta facendo cose fuori misura in questo momento è Dybala. Higuain tornerà a fare gol come li ha sempre fatti, così come segnerà Mandzukic e segneranno gli altri perché per arrivare in fondo a vincere uno scudetto c’è bisogno di tutto e bisogna che i gol vengano distribuiti per tutta la squadra.”