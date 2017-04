Il parallelo tecnico non è in discussione anche perché non esiste, e non è nemmeno una questione di classe fuori dal comune, è una tema di paralleli tra i due su. Si perché i napoletani che hanno la sensibilità alta e approfondita della strada hanno capito questo assunto, che pur in alcuni momenti hanno cercato di creare, non in questi giorni di polemiche forti e inutili, ma un’estate fa.Diversità di emozione e di passione. Attenzione non si tratta dell’elogio della nostalgia, e nemmeno della retorica abusata quando non è alta, della figura romantica delle bandiere calcistiche. Si tratta, in primo luogo di capire nella partita Napoli-Higuain che si sta giocando in questi giorni i caratteri più o meno presenti nel ritratto del campione rispetto al cuore della città. E in secondo luogo, di vedere se veramente vale la pena vincerla questa partita nella partita.I gesti tecnici, i guizzi, gli attacchi centrali sui cross laterali, tutto bellissimo, tutto concettualmente e tecnicamente perfetto, ma. Per questo i napoletani si sono interrogati per primi, alle iniziali voci di un possibile addio se qualcosa tra loro e l’argentino mancasse, se in fondo, col momento dell’addio che si avvicinava avvertissero l’emozione della fine, tratto dei grandi amori che finiscono lasciando il sogno del ricordo, o se ci fosse solo, la freddezza di una partenza condivisa.Napoli e il Napoli pur nelle contraddizioni che animano ciascuno di noi, non hanno trovato emozione nemmeno al finale della storia perchéche pur lasciando si butta in un nuovo viaggio, avvincendo per questi i reduci di vecchie gloriose passioni.e forse per qualcuno è questo il motivo di tanto astio nei suoi confronti. Invece, è la mancanza di emozione che alimenta la critica. A dircelo non è solo la cronaca ma la storia. Negli anni ’60cesero a Napoli nell’anno delle loro liti con Juventus e Milan, il 1965, e animarono la città con la loro suggestione che li ricambiò con momenti memorabili. Il grande José poi fece il percorso inverso e nel 1975, dieci anni dopo, tolse uno scudetto al Napoli diForse qualche critica, qualche impreco per il sosia del grande, ma mai la critica sull’emotività anche e soprattutto in quel momento di piacere negativo.Di là però c’è sempre un campione che per la sua classe merita rispetto, ammirazione e stima. E che ha legittimamente scelto una strada diversa per arrivare a nuovi traguardi. Le polemiche aspre non servono, la retorica del tradimento nemmeno, perché ciascuno è libero nel scegliere la sua strada e nel fare la sua storia. Senza costrizioni. La controprova, ora che il grande bomber torna, sta nel fatto chepotete starne certi.@MQuaglini