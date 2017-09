Il momento è decisamente tra i peggiori. Gonzalo Higuain potrebbe pagare molto caro un inizio di stagione poco brillante e quella deludente prestazione col Barcellona a fare da cartolina di un momento negativo: secondo la stampa argentina, il Pipita rischia davvero di non volare al Mondiale. Il ct Sampaoli non ha gradito la sua tensione dopo la partita col Barça, il suo gesto ai tifoso e l'incapacità di gestire una sfida così importante. Insomma, il Pipa non è piaciuto in campo e fuori. E potrebbe davvero rimanere a casa in vista del Mondiale visto che ancora una volta non è stato convocato per le sfide di fine mese, decisive per la sua Argentina. La Juve aspetta di capire di più, intanto Gonzalo rischia...