Alla fine è anche e soprattutto una questione di fame. Gli haters e gli spernacchiatori possono ironizzare quanto vogliono, ma l'appetito di Gonzalo Higuain non ha eguali. Ed ovviamente si parla di gol. La flessione che è coincisa con l'assenza di Paulo Dybala è ormai un lontano ricordo, ora anche i numeri vanno ad assumere proporzioni impressionanti a confermare il ruolo di centravanti più forte d'Italia: a quota 15 gol è stata finalmente agganciata la vetta della classifica marcatori, un terzo di questi sono arrivati nel primo quarto d'ora di gioco, al quale si può aggiungere anche il gol lampo segnato contro la Fiorentina dopo il suo ingresso in campo. Nessuno come lui in questa particolare statistica. Un dato che parla chiaro riguardo alla voglia di Higuain di incidere e trascinare la Juve, non di essere trascinato. Un dato che va di pari passo con la capacità della squadra tutta di sfruttare il Pipita quale riferimento non soltanto in area di rigore, consentendo a tutte le altre frecce di inserirsi dalle retrovia: che siano Mandzukic, Dybala e Cuadrado, che siano pure Pjanic e Khedira.

2017 D'ORO – Pancetta o addominali, 90 milioni spesi o investiti, di Higuain si continuerà a parlare senza mezze misure. Inevitabilmente. Intanto anche lui si conferma rigenerato e completamente a suo agio in questa Juve che sta vedendo Allegri andare all in con tutti suoi assi di maggior talento. Più in generale, Higuain si conferma in uno stato di grazia figlio di una condizione via via migliore e crescente: sesta partita consecutiva in campionato con il suo nome nel tabellino dei marcatori, il record di nove di David Trezeguet è già nel mirino. Ma come spesso accade, il gol è solo una ovvia conseguenza di un periodo in cui Higuain sta anche mettendosi a disposizione del gruppo, fornendo il suo fondamentale contributo anche in fase di non possesso pur difendendo la posizione di vertice alto della squadra. Ed anche il gol di Khedira che ha chiuso la partita con il Sassuolo è arrivato proprio grazie al suo lavoro da primo difensore, un pressing continuo, puntuale, rabbioso. Affamato. In fondo è solo una questione di fame...



