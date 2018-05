Higuain, leader della Juve. Il Pipita scuote tifosi e compagni, per spingere la Juve oltre alla vittoria contro il Bologna e andare a +7 dal Napoli. Su Instagram ha scritto: "Vi aspettiamo a tutti alle 20.45. Per portare questa vittoria abbiamo bisogno anche di voi.. dai ragazzi manca poco per il obbiettivo finale.. no molliamo mai.. #finoallafineforzajuventus #prendiamoquesti3punti".