Gonzalo Higuain è stato escluso dalla nazionale maggiore dell’Argentina per la seconda volta consecutiva ma anche senza il ‘Pipita’ Sampaoli non se la passa benissimo. Rimasto a Vinovo ad allenarsi, Higuain può sorridere di fronte alle statistiche della sua carriera nel mese di ottobre. Come riporta Tuttosport tra Real Madrid, Napoli e Juventus Higuain ha segnato complessivamente 39 gol ad ottobre, una media di quasi un gol a partita (0,75 per la precisione). Il fisico del Pipa gli impone una preparazione fisica più lunga rispetto agli altri compagni di squadra, non a caso a settembre c’è il periodo in cui storicamente trova maggiori difficoltà (0,39 gol a partita).