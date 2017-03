Gonzalo Higuain tornerà per la prima volta a Napoli da grande rivale. Dopo tre anni magici passati a difendere i colori della maglia azzurra, il Pipita ritornerà in città da avversario dopo il trasferimento alla Juventus della passata estate. Un addio mal digerito dalla piazza napoletana che, fra campionato e Coppa Italia, gli sta preparando un'accoglienza incredibilmente accesa.



Sì perchè il legame che Higuain aveva creato con il Napoli era di quelli importanti. Tanti infatti sono stati gli eventi che hanno sancito un rapporto di amore e gratitudine, rotto poi in estate con il "tradimento" e il passaggio in bianconero. Abbiamo scelto i 5 momenti magici "dimenticati" da Higuain, a partire dall'accoglienza a Fiumicino al suo arrivo, poi il gol contro il Borussia Dortmund, la vittoria di Doha fino al coro "Un giorno all'improvviso" cantato sotto la curva.