Ancora in gol nella sfida di ieri contro il Sassuolo, Gonzalo Higuain, a margine di un evento benefico, parla a Premium Sport del momento che sta attraversando la Juventus e del nuovo modulo, quel 4-2-3-1 che ha fatto cambiare marcia alla squadra di Allegri: " La Juve continua a vincere con il nuovo modulo? Siamo in un bel momento, dobbiamo continuare così e non dobbiamo rilassarci. Dobbiamo continuare a lavorare perché domenica abbiamo una partita importantissima. Credo che la gara contro il Sassuolo sia stata un bella dimostrazione di forza: non potevamo sbagliare un’altra volta in trasferta e l’abbiamo dimostrato. Il mister ha avuto il coraggio di giocare così ma poi dipende tutto dai giocatori. In queste partite abbiamo dimostrato di avere i giocatori per fare questo sistema di gioco ma dobbiamo continuare così. I miei 18 gol stagionali? Sono felice, come sempre cerco di imparare dai consigli che mi dà il mister e i compagni. Sono solo da sei mesi qui ma sono molto contento. Voglio ripagare la fiducia della società e dei tifosi, Io voglio sempre aiutare la squadra, al di là dei gol. Ovviamente l’attaccante vive di gol, segnare è la cosa più bella ma quando non ci riesce bisogna aiutare la squadra a conquistare i tre punti".



Poi due parole sul ritorno a Napoli: "Il mio ritorno a Napoli? Sarà una cosa speciale, ma sono molto tranquillo, essere nervosi è peggio".



"Futuro da allenatore? E’ stata una bella giornata e una bella esperienza. Dare consigli a dei ragazzi che ti ascoltano e che vogliono imparare è bellissimo: sono felice di poterli aiutare.



Infine due parole sulla sfida con l'Inter e Dybala "La sfida contro l’Inter? L’Inter è fortissima, ha vinto tanti ccudetti nella sua storia ed è una squadra da rispettare. Verranno a Torino per giocare la loro partita ma noi speriamo di continuare la striscia vincente dello Stadium. Il nervosismo di Dybala? Sta bene, è tranquillo e anche il mister ha detto che è tutto a posto. Sono cose che capitano, lui è tranquillo ed è importante per noi".