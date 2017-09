"Per quello che so e per quello che penso, Bonucci in questo momento è il vero, grande problema del Milan". Lo ha detto a Rai Sport il giornalista Mario Sconcerti, a proposito delle prestazioni deludenti del centrale della Nazionale: "Non un grandissimo problema, ma un qualcosa che sta facendo pensare Montella di cambiare schema di gioco come è stato in Europa. Qualcuno nel Milan pensava che già con la Lazio si dovesse passare al 5-3-2 o al 3-5-2, proprio perché si pensa che Bonucci abbia difficoltà nell'uomo contro uomo, col doppio difensore centrale. Questo è un problema all'interno di una squadra che il suo allenatore voleva giocasse a quattro".