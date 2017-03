Wesley Hoedt ha parlato a lalaziosiamonoi.it della stagione in biancoceleste: ''I piccoli tifosi sono importanti per noi, è sempre bello essere qui. Pre-convocazione? Sono in un momento molto positivo, ma è solo una pre-convocazione. Il mio pensiero numero uno è rivolto alla Lazio, poi vedremo cosa succederà con l’Olanda. De Vrij è fortissimo, tra i più forti d’Europa. Ma anch’io sono cresciuto tantissimo, grazie anche al suo aiuto. Insieme giochiamo benissimo. Addio a gennaio? Ho un contratto con la Lazio, sono sempre stato con la mente qui. Anche quando non ho giocato ho lavorato duro, e adesso è arrivato questo momento. Non ho ancora fatto niente, ho ancora ampi margini di miglioramento. Europa? Pensiamo partita dopo partita, stiamo facendo bene ma mancano ancora 11 partite. Vogliamo vincerle tutte, poi vedremo dove siamo arrivati. Nella difesa a tre mi trovo bene, per me non cambia niente se cambia il modulo. Il derby? L’ho già giocato, le scelte del mister le rispetto. Se guardiamo troppo avanti poi sbagliamo, ora è importante solo la partita di lunedì''.